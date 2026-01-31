El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista a lo largo del día. Las primeras horas del día presentarán una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 80% en el mismo periodo. Sin embargo, a partir de las 7:00, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 7:00 y las 13:00. Esto podría ofrecer un breve respiro en las condiciones climáticas, aunque el cielo seguirá cubierto.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 10 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frías, alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como -1 grado. Sin embargo, a medida que el día avanza, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h en las primeras horas. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío en la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá notable, con ráfagas que rondarán entre 25 y 37 km/h en las horas de la tarde.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas. Las temperaturas serán frías, con un aumento gradual a lo largo del día, y el viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que estén atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.