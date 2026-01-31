El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones, con un total acumulado de 0.8 mm en la primera hora y 0.1 mm en la siguiente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, y las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 92% al inicio del día y disminuyendo gradualmente hasta el 77% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 12 y 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Las rachas máximas de viento podrían llegar a 34 km/h, especialmente en las horas de la tarde, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevé que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con un cielo que se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 30% en las horas de la tarde, lo que indica que no se deben descartar chubascos aislados.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más estable pero aún fresco durante la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se planea salir, es recomendable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.