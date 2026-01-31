El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de tormenta y lluvia ligera, especialmente en el periodo de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán mayormente cubiertas, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 89% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en la madrugada, disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados, pero el cielo seguirá cubierto, con una probabilidad de lluvia del 20% entre la 1 y las 7 de la tarde. Aunque la posibilidad de tormentas disminuirá, se espera que el viento continúe soplando desde el suroeste, con velocidades que podrían llegar a los 14 km/h. La humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que estén al aire libre.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente gris y sombrío. Las condiciones de viento se estabilizarán, con rachas que no superarán los 11 km/h.

Es recomendable que los habitantes de Cuntis se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de la mañana. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad. A medida que el día avance, aunque las lluvias puedan ser escasas, el cielo cubierto persistirá, creando un ambiente típico de invierno en la región.

