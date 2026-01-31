El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en algunas horas. Durante la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, con cielos nubosos que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación es del 30% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es posible que se registren algunas gotas, aunque no se anticipa un volumen significativo de lluvia.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable. La temperatura alcanzará un máximo de 14 grados , y la probabilidad de tormenta aumentará, especialmente entre las 7 y la 1 de la tarde, donde se prevé un 35% de posibilidad de tormentas. El viento soplará del oeste-suroeste, con rachas que podrían llegar a los 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lluvias ligeras. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 77% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento continuará soplando del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo variable, con cielos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se aconseja a los habitantes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.