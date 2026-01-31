El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a afectar la región. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 4 grados y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, oscilando entre -1 y 4 grados, lo que puede hacer que la percepción del frío sea más intensa. Es recomendable vestirse en capas y considerar el uso de abrigo adicional para combatir el frío.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan ráfagas de viento que alcanzarán hasta 38 km/h desde el noroeste en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, combinado con la humedad, puede hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 10 grados, pero la sensación térmica podría seguir siendo más baja debido al viento persistente. La actividad al aire libre podría verse afectada, y se aconseja a los residentes que planifiquen sus actividades considerando la posibilidad de lluvia y el frío.

Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 8 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la humedad en el aire, así que es importante tener precaución si se planea salir.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para el frío y la lluvia, y se recomienda mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.