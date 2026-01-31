El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que anticipa tormenta y lluvia escasa, especialmente en el periodo de las 00:00 a las 01:00. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con condiciones que no mejorarán significativamente a lo largo del día.

La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , comenzando en un fresco 10 grados a las 00:00 y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Esto, combinado con la nubosidad y la posibilidad de lluvia, creará un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 55% en las primeras horas del día y manteniéndose en un 45% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se incrementa, especialmente en el periodo de 01:00 a 07:00, donde la probabilidad de tormenta es del 55%.

A medida que el día avanza, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, pero el cielo seguirá cubierto y la posibilidad de lluvia persistirá, aunque en menor medida. Los periodos de mayor actividad de viento se concentrarán en las primeras horas, con una disminución gradual hacia la tarde y la noche.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día mayormente nublado, fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las primeras horas del día. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.