El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta situarse en torno al 77% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, si bien hay posibilidad de lluvia, esta será escasa y no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 52 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a lo largo de la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 63 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los habitantes de Cambados se abriguen adecuadamente, especialmente si planean salir durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, aunque se espera que estas sean poco significativas. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día frío y ventoso, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

