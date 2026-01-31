El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 80% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la lluvia acumulada alcance hasta 0.7 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el cielo, con un cambio a un estado cubierto en las horas posteriores. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 14°C por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 62% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 31 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor. A medida que el día avanza, el viento se moderará, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormenta es notablemente alta en la mañana, alcanzando un 75% entre la 1:00 y las 7:00. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad disminuirá a un 25%, lo que sugiere que las condiciones podrían estabilizarse un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. La tarde también traerá intervalos nubosos, pero la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas en las primeras horas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana, cuando las temperaturas son más bajas y el viento es más fuerte. A medida que el día avanza, aunque las condiciones mejorarán ligeramente, el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera invernal característica de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.