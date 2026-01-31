El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 55% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que apenas superarán los 1 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 14°C por la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60% durante gran parte del día, alcanzando picos del 78% en las primeras horas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento se mantendrán entre 9 y 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que las rachas de viento podrían ser intensas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en la franja horaria de la mañana, disminuyendo a un 0% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa sea escasa, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a tormentas severas.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos serán fuertes, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la sensación térmica. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para las condiciones de viento y la posibilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.