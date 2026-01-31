El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una probabilidad de precipitación del 85% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 86%.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá en un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 11 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 12 y 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados . La probabilidad de precipitación se reducirá a un 20% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las lluvias serán menos probables, aunque no se descartan del todo. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70%.

Al caer la noche, el tiempo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente a un 45% entre las 19:00 y la 01:00, y se espera que el viento cambie a dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h.

Es importante que los residentes de Barro se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.