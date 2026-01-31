El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 60% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 2 mm, aunque se espera que la lluvia sea ligera.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La temperatura oscilará entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa será alta, rondando entre el 63% y el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se suaviza, se espera que su velocidad baje a 10 km/h hacia la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se reduce al 5% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 18:48. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.