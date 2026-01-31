El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 7 grados , con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca, especialmente con la presencia de vientos del sur que alcanzarán velocidades de hasta 35 km/h en las horas pico. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que rondará entre el 58% y el 87%, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

La lluvia será un factor constante, aunque la cantidad de precipitación variará. Se anticipa que en las primeras horas se registren hasta 3 mm de lluvia, disminuyendo a 0.1 mm en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será persistente, no se espera que sea torrencial, lo que podría ofrecer un alivio a los agricultores y a aquellos que dependen de la lluvia para sus actividades diarias.

La probabilidad de tormentas es significativa en la mañana, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 00:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye, cayendo a un 30% entre las 19:00 y la medianoche. Esto indica que, aunque el inicio del día podría ser más tumultuoso, las condiciones tienden a estabilizarse hacia la noche.

Los habitantes de As Neves deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día. Con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias, es recomendable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura. La jornada promete ser un reflejo del invierno gallego, con su característico clima húmedo y fresco.

