El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilanova de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 30 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se prevén intervalos de nubosidad muy densa, especialmente durante las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre las 01:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan tormentas, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 95% en las franjas horarias más críticas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, siendo más intensas en la tarde.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 89 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 22:00 y las 23:00. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas costeras y abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 51 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados, pero a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, alcanzando mínimas de 10 grados. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta varios grados por debajo de la temperatura real.
A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con la posibilidad de que se produzcan chubascos intermitentes. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las tormentas. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.
En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se espera un día inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
