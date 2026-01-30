El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevén intervalos de nubosidad muy densa, especialmente durante las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre las 01:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan tormentas, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 95% en las franjas horarias más críticas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, siendo más intensas en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 89 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 22:00 y las 23:00. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas costeras y abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 51 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados, pero a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, alcanzando mínimas de 10 grados. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta varios grados por debajo de la temperatura real.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con la posibilidad de que se produzcan chubascos intermitentes. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las tormentas. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se espera un día inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.