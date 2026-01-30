El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más frescas, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de las 03:00, la situación se tornará más complicada, ya que se prevén tormentas que podrían traer consigo lluvias más intensas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 85%.

Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo alrededor de las 11:00, con un termómetro que podría marcar hasta 11 grados. A medida que el día avance, las temperaturas se recuperarán ligeramente, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 61 km/h en las horas más activas del día. Esto, sumado a la alta humedad, podría generar condiciones de incomodidad para los viandantes. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas expuestas.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir. Las precipitaciones podrían ser más esporádicas, con acumulaciones que rondarán entre 0.2 y 1 mm. La temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente hacia la noche.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.