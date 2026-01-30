El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La precipitación comenzará a ser más notable a partir de las 3 de la tarde, con un acumulado de 0.1 mm, aumentando a 0.2 mm en la tarde y alcanzando hasta 3 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 1 a 7 y de 7 a 13 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante estas franjas horarias.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 77 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgo de caída de ramas o pequeños objetos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , con un ligero descenso hacia la noche.
La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando el 75% en las primeras horas del día y aumentando hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, y de nuevo entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a 9 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que obligará a los ciudadanos a estar atentos a las condiciones meteorológicas y a tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
