El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en este periodo. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea algo más fría debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde las rachas serán más intensas. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías.

En la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las tormentas continuarán siendo una posibilidad, con una probabilidad de tormenta que se eleva hasta el 95% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre.

Hacia la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas caerán a alrededor de 9 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a una sensación de frío. Las rachas de viento también se mantendrán, aunque con menor intensidad, lo que podría hacer que la noche sea más tranquila en comparación con las horas del día.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.