El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las precipitaciones. Durante este periodo, la probabilidad de lluvia es del 100%, con acumulados que podrían llegar a 2 mm. Las tormentas también serán probables, con un 85% de probabilidad de que se produzcan en este intervalo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. A lo largo de la tarde, el viento se moderará ligeramente, pero seguirá siendo notable, con velocidades que rondarán los 22 km/h.

En la tarde, se espera que las lluvias continúen, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando mínimos de 8 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es importante que los residentes de Valga tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean peligrosas en algunas áreas, por lo que se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inclemencia.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento notable que afectará la sensación térmica. Manténganse informados y preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

