El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a moderadas. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en el periodo de 08:00 a 12:00 y hasta 4 mm en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tui necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h, especialmente durante la tarde. Esto puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas y ráfagas de viento. Las tormentas podrían generar acumulaciones de agua en las calles y afectar el tráfico.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable durante el día, con mínimas de 9 grados y máximas que no superarán los 14 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán, lo que podría dar lugar a un ambiente frío y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda a los conductores que mantengan precauciones adicionales.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que obligará a los ciudadanos a estar preparados para condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.