El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que la lluvia será casi inevitable. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que varían entre 0.1 y 2 mm en diferentes periodos. En particular, se anticipa que la mayor cantidad de lluvia se registre entre las 08:00 y las 10:00, con un total de 2 mm.
La tormenta será un factor importante a considerar, con una probabilidad de hasta el 95% en los periodos de 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de tiempo severo, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 72 km/h en la tarde, lo que podría causar molestias y afectar la visibilidad en las carreteras.
En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople mayormente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 26 km/h en las primeras horas, aumentando considerablemente en la tarde. Esto, combinado con la alta humedad y las temperaturas frescas, creará un ambiente invernal que podría resultar incómodo para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. El cielo continuará cubierto y las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados . La probabilidad de lluvia persistirá, aunque con una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones. Los habitantes de Tomiño deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas para garantizar su seguridad durante este día inestable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
