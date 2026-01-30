El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más inestable. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas de la tormenta.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 90 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 17:00 y las 18:00. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las temperaturas durante la tarde oscilarán entre los 9 y 10 grados, lo que, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más baja.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% en la mañana, aumentando a un 95% en la tarde y noche. Esto sugiere que los habitantes de Soutomaior deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las condiciones de visibilidad también podrían verse afectadas, especialmente durante los episodios de lluvia intensa.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente frío y húmedo. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. En resumen, el día de hoy en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, así como vientos fuertes que podrían complicar la situación.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija