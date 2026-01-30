El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 3 y las 8 de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%. Las lluvias serán escasas, pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las horas más críticas. La tormenta será un factor a tener en cuenta, con un 95% de probabilidad de que se produzcan descargas eléctricas en este periodo.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 68 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados, siendo más frescas hacia la tarde, cuando se prevé que la temperatura baje a 10 grados. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las actividades al aire libre sean complicadas, por lo que se recomienda precaución.
En la tarde, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas eléctricas. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando hasta un 92%, lo que puede generar un ambiente incómodo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, y el viento del suroeste seguirá soplando con fuerza, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.
A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 9 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, es un día para estar preparado, con un tiempo que exige precaución y atención a las condiciones cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
