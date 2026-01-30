El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 3 y las 8 de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%. Las lluvias serán escasas, pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las horas más críticas. La tormenta será un factor a tener en cuenta, con un 95% de probabilidad de que se produzcan descargas eléctricas en este periodo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 68 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados, siendo más frescas hacia la tarde, cuando se prevé que la temperatura baje a 10 grados. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las actividades al aire libre sean complicadas, por lo que se recomienda precaución.

En la tarde, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas eléctricas. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando hasta un 92%, lo que puede generar un ambiente incómodo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, y el viento del suroeste seguirá soplando con fuerza, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 9 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, es un día para estar preparado, con un tiempo que exige precaución y atención a las condiciones cambiantes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.