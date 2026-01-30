El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total durante el día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados a las 23:00. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados a las 14:00. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 72% y el 99% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 73 km/h en los momentos más intensos. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 33 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que se podrían experimentar descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de permanecer en interiores durante las horas de mayor riesgo.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.