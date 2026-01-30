El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente nublado, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas. Se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas aumente considerablemente, alcanzando hasta un 95%. Las precipitaciones también se intensificarán, con acumulados que podrían llegar a los 5 mm en este periodo. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en la región.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 75 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede provocar condiciones peligrosas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse por las calles y carreteras de Salceda de Caselas.

Durante la mañana, el viento será moderado, con velocidades de alrededor de 20 km/h, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que, sumado a la alta humedad, generará una sensación térmica más baja.

A lo largo del día, se alternarán momentos de cubierto total con intervalos de lluvia escasa, pero a partir de la tarde, el cielo se cubrirá completamente, y las tormentas serán más frecuentes. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas a la vista. Es aconsejable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.