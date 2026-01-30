El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Ribadumia se enfrenten a condiciones de lluvia intermitente.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 64 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades en exteriores, ya que las condiciones pueden volverse adversas rápidamente.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avance, la humedad podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.
En cuanto a la temperatura, se espera que fluctúe entre los 10 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán durante la tarde y la noche, cuando el cielo seguirá cubierto y las posibilidades de lluvia continuarán. La puesta de sol se producirá a las 18:46, momento en el cual las condiciones seguirán siendo inestables.
En resumen, Ribadumia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija