El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . Las condiciones de nubosidad se intensificarán, especialmente en las horas centrales de la tarde, donde se prevén tormentas con lluvias que podrían acumular hasta 6 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 90 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más fuertes entre las 17:00 y las 19:00 horas, coincidiendo con el pico de actividad tormentosa.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% en los periodos críticos de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Redondela deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y otros inconvenientes asociados a las tormentas. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas, especialmente durante las lluvias más intensas.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando mínimos de 9 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La puesta de sol está prevista para las 18:46, momento en el que las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias.

En resumen, se aconseja a los ciudadanos de Redondela que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este día de inclemencias climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.