El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 95%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de tormentas y lluvias escasas. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con valores que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, con acumulados que podrían llegar a 4 mm en las horas pico.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 76 km/h en su punto máximo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío. Las velocidades del viento oscilarán entre 17 y 40 km/h durante la mañana, aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea considerablemente más baja de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de tormentas es igualmente alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto sugiere que los habitantes de Pontevedra deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 10 y 12 grados , lo que refuerza la sensación de frío.

A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas caerán ligeramente, alcanzando mínimos de 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, es un día para estar preparados, con un tiempo que invita a permanecer en casa y evitar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.