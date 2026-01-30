El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias comenzarán de manera ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en las horas más intensas, especialmente en la tarde. Las tormentas serán una constante, con un 95% de probabilidad de que se produzcan durante los periodos críticos de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 73 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la intensidad de las tormentas. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 29 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría provocar que las condiciones se sientan más frías, a pesar de las temperaturas que rondarán entre los 10 y 12 grados .

Durante la tarde, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:45, las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas, con la posibilidad de que las tormentas continúen hasta bien entrada la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor actividad tormentosa. En resumen, se anticipa un día de clima inestable y húmedo, con lluvias y tormentas que marcarán la jornada en Pontecesures.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.