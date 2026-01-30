El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 80% en las primeras horas, aumentando a un 95% durante la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se espera la mayor actividad tormentosa.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 14 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, mientras que por la tarde, el termómetro podría alcanzar hasta los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las últimas horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera pesada y potencialmente incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será intermitente, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las horas más activas. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con un pico de 11 mm previsto entre las 11 y las 12 del mediodía. Esto podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles, por lo que se recomienda precaución al conducir y caminar.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar hasta 59 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría intensificar la sensación de frío y contribuir a la inestabilidad atmosférica.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la noche, aunque las probabilidades de tormenta seguirán presentes. Los residentes de Ponteareas deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros durante este día de clima inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.