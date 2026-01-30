El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor destacado, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más activas de la tarde. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir de las 3 de la tarde, con un pronóstico de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm hacia el final de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas experimenten lluvias significativas.

Además, la probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Las ráfagas de viento también serán notables, con velocidades que podrían alcanzar hasta 67 km/h, especialmente durante las tormentas. El viento soplará predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a la intensidad de las precipitaciones.

La sensación térmica será un poco más baja que la temperatura real, con valores que podrían descender hasta los 2 grados en las horas de la tarde. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que generarán una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, utilizando ropa de abrigo y impermeable.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo seguirá cubierto y las lluvias persistirán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 6 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas esperadas, así como vientos fuertes. Es un día para estar alerta y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.