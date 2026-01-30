El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de tormentas que traerán lluvias escasas pero persistentes. En las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 1.5 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm en la tarde, cuando las tormentas sean más intensas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 76 km/h en las horas pico, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar la visibilidad. Las ráfagas de viento serán especialmente fuertes entre las 10:00 y las 11:00, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde. Esto podría generar condiciones peligrosas, por lo que se aconseja a los residentes estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos más críticos.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , con mínimas que podrían descender a 9 grados en la noche. La sensación térmica será más baja debido a la combinación de la humedad y el viento, lo que podría hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.