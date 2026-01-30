El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 100% en algunos momentos, contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la posibilidad de tormentas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los habitantes de Pazos de Borbén deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Las lluvias acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que indican hasta 7 mm de precipitación en total a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando mínimos de alrededor de 7 grados. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.