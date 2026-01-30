El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, descendiendo a 10 grados por la tarde y alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frías de la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 80-90%, puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 77 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta situación puede generar condiciones de mal tiempo, por lo que se aconseja precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento, combinadas con la lluvia, podrían provocar una sensación de incomodidad y dificultar las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos de la tarde y la noche. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para quienes se encuentren en la calle o en actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos eviten salir sin necesidad durante las horas de mayor inestabilidad climática.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con un cielo cubierto que limitará la visibilidad y la entrada de luz solar. La puesta de sol se producirá a las 18:48, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo adversas. En resumen, el día de hoy en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y vientos fuertes, lo que obligará a los residentes a tomar precauciones y adaptarse a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.