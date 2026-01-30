El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a un mínimo de 10 grados hacia la tarde. Las condiciones de nubosidad continuarán, con intervalos de lluvia escasa que comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a 1 mm en las horas pico, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. La velocidad del viento se mantendrá entre 24 y 31 km/h durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 95% en las horas cercanas al ocaso, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvia moderada, lo que podría causar acumulaciones en las calles y afectar el tráfico.

La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 11 grados, manteniendo la alta humedad. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, lo que podría llevar a un ambiente húmedo y fresco.

Es recomendable que los habitantes de O Rosal tomen precauciones, especialmente si planean salir durante la tarde y la noche. Llevar paraguas y abrigarse adecuadamente será esencial para enfrentar las inclemencias del tiempo. Además, se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.