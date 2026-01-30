El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en las primeras horas, con un 85% de humedad, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 75 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, alcanzando su máximo entre las 11:00 y las 17:00, lo que podría causar problemas de visibilidad y seguridad en las carreteras.

La precipitación acumulada a lo largo del día podría ser significativa, con estimaciones que varían entre 4 y 9 mm, siendo las horas de mayor lluvia entre las 11:00 y las 15:00. Durante estos periodos, se prevén tormentas que podrían ser acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando mínimos de 9 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, O Porriño experimentará un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento fuerte que podría complicar las actividades cotidianas. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.