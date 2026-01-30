El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas más frescas de la mañana, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 03:00 y las 06:00 horas, cuando se espera la mayor intensidad de las tormentas. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación es del 100%, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la madrugada y hasta 0.7 mm en la mañana. Las tormentas estarán acompañadas de vientos del suroeste, que alcanzarán velocidades de hasta 51 km/h, lo que podría generar rachas aún más fuertes.

En la tarde, la situación no mejorará significativamente. Aunque las lluvias disminuirán, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas seguirá siendo alta, con un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final de la tarde. La humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de las 19:00 horas, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo adversas, con cielos muy nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% hasta la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. Los vientos seguirán soplando del suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h, lo que podría causar molestias y dificultar actividades al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.