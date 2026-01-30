El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío y un ambiente húmedo.
A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Entre las 3 y las 8 de la mañana, se espera una probabilidad de precipitación del 100%, con lluvias que podrían acumular hasta 1 mm. Posteriormente, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrán chubascos intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja debido a la humedad y el viento.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 68 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución a quienes se desplacen por la costa o en zonas abiertas, ya que las ráfagas de viento podrían ser peligrosas.
La probabilidad de tormenta es alta, con un 95% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que se podrían producir tormentas eléctricas acompañadas de lluvias intensas. A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas hará que la sensación de frío sea notable.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura mínima se situará en torno a los 8 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla. En resumen, un día marcado por la inestabilidad y la posibilidad de tormentas, que requerirá atención y precaución por parte de los habitantes de Nigrán.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
