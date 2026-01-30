El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 82% y el 94%, lo que generará una sensación de frescor y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se deterioren, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mos experimenten lluvias durante el día.

Las tormentas también serán un factor importante, con una probabilidad de hasta el 95% en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, cuando se espera la mayor actividad eléctrica y de lluvias.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 65 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y hacer que las lluvias sean más intensas. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente en áreas donde el viento pueda causar problemas.

A lo largo de la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados hacia el final del día. Esto, combinado con la alta humedad y las lluvias, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La puesta de sol está prevista para las 18:46, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas.

Los residentes de Mos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor riesgo de tormenta. La combinación de lluvia, viento y tormentas eléctricas puede generar situaciones peligrosas, por lo que se recomienda mantenerse informado y actuar con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.