El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante el día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 68 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 10:00 y las 11:00. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Moraña deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de ráfagas de viento y lluvias intensas en cortos periodos de tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 7 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la combinación de viento y humedad. Se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:45, momento en el que las condiciones podrían comenzar a estabilizarse ligeramente, aunque las lluvias podrían continuar en menor medida.

En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día muy húmedo y tormentoso, con temperaturas frescas y un viento fuerte. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.