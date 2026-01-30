El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La situación se mantendrá a lo largo del día, con intervalos nubosos que no ofrecerán alivio a la inminente lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 10 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y frío, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La precipitación será un factor clave en la jornada, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 10 litros por metro cuadrado, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Mondariz se enfrenten a chubascos significativos. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en las horas de mayor actividad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 71 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 43 km/h, lo que podría complicar aún más la situación, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Es recomendable que los habitantes de Mondariz tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que será un día para permanecer en casa, disfrutando de actividades interiores y manteniéndose a salvo de las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.