El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de tormentas y lluvias escasas. En las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.5 y 4 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 72 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría causar molestias y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Los vientos más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 16:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o se desplacen en vehículos.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final del día. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja a los residentes vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormenta y lluvias, y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.