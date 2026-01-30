El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más frescas, lo que generará una sensación de frío mayor.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, las probabilidades de precipitación son del 100% en intervalos de tiempo específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras, con acumulados que no superarán los 2 mm en total. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con un incremento en la intensidad de las tormentas.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las horas pico, lo que podría generar una sensación térmica más fría. En las primeras horas del día, la velocidad del viento será moderada, pero se intensificará a medida que se acerquen las tormentas, alcanzando su máxima fuerza entre las 15:00 y las 18:00 horas. Esto podría ocasionar algunas molestias, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.
La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los intervalos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes de Meis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja conducir con precaución. La puesta de sol se producirá a las 18:46, momento en el que las condiciones seguirán siendo inestables.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada, temperaturas frescas y un viento fuerte del suroeste. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
