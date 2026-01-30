El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 3 mm en el periodo más lluvioso. Las tormentas también son probables, con un 70% de probabilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 96 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 a 13 grados, pero a medida que el día avance, se espera un ligero descenso, alcanzando mínimas de 9 grados en la noche. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Es importante que los residentes de Meaño tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, especialmente si planean actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias intermitentes y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones climáticas de hoy.

