El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con valores que se incrementarán a lo largo del día. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a medida que avance la jornada, la intensidad de las precipitaciones aumentará, alcanzando hasta 2 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 66% y el 91% a lo largo del día. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los intervalos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La actividad eléctrica podría ser significativa, por lo que se aconseja evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de alrededor de 9 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:46, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de belleza natural con el juego de luces en el cielo nublado.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que invita a los habitantes a mantenerse informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.