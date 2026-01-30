El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100%, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm y 0.6 mm en las horas siguientes.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde las ráfagas serán más intensas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando en 25 km/h y aumentando gradualmente, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada. La probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Durante este periodo, se espera que las lluvias sean más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Las condiciones nubosas persistirán, y se prevén intervalos de nubosidad con lluvias, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

La temperatura máxima se registrará alrededor de las 13:00, alcanzando los 13 grados, mientras que por la noche, las temperaturas descenderán a unos 9 grados. La sensación térmica será más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.