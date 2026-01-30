El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será excesiva, con valores que oscilan entre 0.1 y 1 mm en diferentes periodos.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 13 grados, que descenderá a 12 grados en las horas centrales del día, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 77 km/h en las horas más intensas. Esto generará un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 19 y 29 km/h. Los habitantes deben estar preparados para condiciones de viento fuerte, que podrían causar molestias y afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con valores que alcanzan hasta el 95% en los periodos de 13:00 a 19:00 y de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen salir durante el día.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte del suroeste. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.