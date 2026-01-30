El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en el periodo más crítico, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. Las lluvias más intensas se prevén entre las 10:00 y las 11:00, cuando se estima que la precipitación alcanzará los 2 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 61 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, lo que podría causar molestias y dificultar las actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades en exteriores.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas de la mañana. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados hacia el final del día. La combinación de la baja temperatura y la alta humedad podría resultar en un ambiente bastante incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles al frío.

En resumen, Gondomar experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.