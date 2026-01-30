El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre los 1 y 12 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será notable, especialmente en las horas más frescas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en las horas centrales del día. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, por lo que se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 73 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 36 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Se recomienda precaución en la conducción y en actividades al aire libre, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 6 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. La sensación térmica podría bajar aún más, por lo que es importante estar preparado para un final de jornada frío y húmedo.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias constantes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse abrigada y segura ante las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.