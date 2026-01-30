El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones comiencen a intensificarse. Durante la mañana, las lluvias serán escasas, pero a partir de la tarde, la situación cambiará. Se prevé que las tormentas se hagan más frecuentes, con acumulaciones de lluvia que podrían llegar a 4 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Cuntis se enfrenten a condiciones de lluvia significativa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, con velocidades que podrían llegar a 75 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

La tarde será el momento más crítico, con un aumento en la actividad tormentosa. Las tormentas podrían venir acompañadas de vientos intensos y descargas eléctricas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y eviten salir innecesariamente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 8 grados , y la humedad seguirá siendo alta. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja tener precaución al conducir.

En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.