El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final de la jornada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para la lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 3 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 67 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 16 y 39 km/h durante la mañana, aumentando a medida que el día avanza. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más críticas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea considerablemente más baja, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de tormentas. Las condiciones de tormenta se prevén con una probabilidad del 95%, lo que significa que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor actividad tormentosa.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte del suroeste. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.