El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 30 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.
Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo a 5 grados hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían llegar a estar por debajo de cero en las horas más frías, lo que podría hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa.
El viento, que soplará predominantemente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 71 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías y puede generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor de riesgo.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad en los periodos críticos. Esto implica que, además de las lluvias, se podrían experimentar tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de alerta para la población. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.
En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas no alcanzarán los niveles necesarios para que se produzca. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia puede generar condiciones resbaladizas en las carreteras, por lo que se sugiere precaución al conducir.
En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría complicar las actividades cotidianas. Mantenerse abrigado y estar atento a las condiciones meteorológicas será clave para afrontar este día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana