El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo a 5 grados hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían llegar a estar por debajo de cero en las horas más frías, lo que podría hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 71 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías y puede generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor de riesgo.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad en los periodos críticos. Esto implica que, además de las lluvias, se podrían experimentar tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de alerta para la población. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas no alcanzarán los niveles necesarios para que se produzca. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia puede generar condiciones resbaladizas en las carreteras, por lo que se sugiere precaución al conducir.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría complicar las actividades cotidianas. Mantenerse abrigado y estar atento a las condiciones meteorológicas será clave para afrontar este día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.